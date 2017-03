Mdsi al Governo: "Disattesa la promessa di cambiamento"

Alla vigilia della seduta consigliare, dura presa di posizione di Movimento Democratico San Marino Insieme che accusa la maggioranza di aver disatteso le promesse di cambiamento difendendo interessi privati di pochi privilegiati a dispetto di quelli pubblici. Mdsi vede profilarsi nuove posizioni dominanti nel settore bancario e in merito agli Npl parla di 2 miliardi stimati, di cui solo una piccola parte esigibili: “non possono prendere la strada del Granducato” si legge in un comunicato in cui pare evidente l'allusione al Lussemburgo. Mdsi propone per San Marino il cosiddetto modello economico “circolare”.