Negoziato Ue: avanti senza fretta e senza soste

Dopo il vertice intergovernativo Renzi e consorte ospiti al "Ballo delle Rose" con Carolina di Monaco, Karl Lagerfeld, Charlotte Casiraghi, Beatrice Borromeo e il jest set internazionale

San Marino e i Principati di Monaco ed Andorra, nell'incontro intergovernativo di ieri a Monaco, hanno confermato l'intenzione di procedere con i negoziati per l'accordo con l'Unione Europea, senza fretta e in maniera coordinata.



Il Capo del Governo di Andorra, Antoni Martì, lo ha detto senza giri di parole, nelle dichiarazioni alla stampa subito dopo il minisummit di Monaco: i negoziati con l'Ue dovrebbero continuare senza fretta e senza interruzioni. La filosofia di fondo dell'accordo è buona e sulla libertà di circolazione delle persone è ovvio che i 500 milioni di abitanti dell'area Ue non possono circolare liberamente in tre stati da 50mila abitanti o anche meno. Serge Telle, Ministro di Stato del Principato di Monaco, pensa ad un negoziato che debba procedere in maniera risoluta e ragionevole. Il Segretario agli affari esteri Nicola Renzi ha confermato la fiducia nell'orizzonte europeo, pur non nascondendo che San Marino, Monaco e Andorra, hanno in comune l'essere piccoli stati, ma anche differenze nel portare avanti il negoziato. A conclusione dell'incontro Renzi, Martì e Telle hanno concordato di rivedersi a San Marino durante i Giochi dei Piccoli Stati che si terranno dal 29 maggio al 3 giugno. E dopo l'incontro politico ieri a sera al Principato di Monaco, il ballo delle rose, tradizionale appuntamento di gala a cui i rappresentanti dei governi dei tre piccoli stati sono stati invitati insieme al jet set internazionale. A fare gli onori di casa Carolina di Monaco, accompagnata per l'occasione dallo stilista Karl Lagerfeld. Sfida di bellezza, e glamour alla Salle des Etoiles dello Sporting Monte-Carlo tra le cognate Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo.



luca salvatori