CGG: oggi l'aula si esprimerà su odg contro bullismo, cyberbullismo e dipendenze

Oggi - dalle 15 - la seduta conclusiva della sessione di marzo per il Consiglio Grande e Generale. Lavori culminati giovedì pomeriggio, nell'elezione della prima coppia reggenziale della storia tutta al femminile: Mimma Zavoli, di Civico 10 e Vanessa D'Ambrosio di Sinistra Socialista Democratica. Oltre ad alcuni decreti da ratificare, l'aula dovrà esprimersi su un ordine del giorno contro bullismo, cyberbullismo e dipendenze associate al web che minacciano l'inclusione sociale dei più giovani, in particolar modo di quelli in età scolastica.