Conferenza dei Piccoli Stati d'Europa: alle 19,30 l'Udienza dei Capitani Reggenti

Oltre a San Marino, paese organizzatore, partecipano Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro

Dieci anni dopo San Marino ospita per la seconda volta la Conferenza dei Presidenti di Parlamento dei Piccoli Stati d'Europa che si terrà al Palazzo dei Congressi Kursaal. I rappresentanti di Andorra, Cipro, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco e Montenegro saranno ricevuti alle 19.30 a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti. A presiedere per San Marino la conferenza Pasquale Valentini, affiancato dai consiglieri Luca Santolini, Margherita Amici e Marco Nicolini, che saranno i relatori delle tre sessioni previste nella giornata di domani a partire dalle 9. I temi in discussione riguardano il ruolo dei piccoli stati in relazione alla situazione geopolitica e le crisi umanitarie; Europa e mediterraneo; turismo e cultura fra storia, sovranità arte e paesaggio.



l.s.