Dc all'attacco: "Preoccupati e disorientati da un Governo che non dà risposte e crea allarmismi"

"Gravissima - sostiene il Pdcs - l'assenza alla Conferenza di Abs"

Non è la prima volta che la Dc punta il dito contro “l'assenza di risposte di Governo e maggioranza”. Questa volta, però, si fa portavoce di un' inquietudine diffusa. Le riesce il colpaccio di organizzare assieme a Ps e Psd una serata a cui saranno presenti tutti: opposizione al completo, sindacati e associazioni datoriali. Forse è la prima volta. “La preoccupazione unisce – fa presente Giancarlo Venturini - al di là delle diversità di opinioni e posizioni politiche”. “Perché nonostante le pressioni – continua Alessandro Cardelli - il Governo non sta presentando nessun progetto di legge per rilanciare sviluppo ed economia”. E' un Governo che non dà certezze e crea allarmismi, che promette concertazione ma disdegna il confronto. “Ciò che sappiamo sulla legge sviluppo – dice il Capogruppo - l'abbiamo appreso dai giornali. E quello che abbiamo letto non ci è piaciuto.” Nel mirino “l'apertura indiscriminata ai lavoratori frontalieri” e l'aumento dei costi per assunzioni di forensi che crea tensioni bilaterali. Sulle banche, poi, l'attacco è frontale. Gravissima – dice Teodoro Lonfernini – l'assenza alla Conferenza di Abs. Non c'erano né maggioranza, né autorità centrale. “Siamo preoccupati e disorientati”. La Dc voleva un sammarinese alla direzione dell'Authority. Mariella Mularoni ricorda che ci sono figure in forza dell'ospedale in possesso dei requisiti. Salutata con favore la Reggenza al femminile ma promessa da marinaio quella di una Reggenza di garanzia. Valentini punta il dito contro metodo e contenuti. Quella della Dc – spiega - è una necessaria opera di denuncia. La dialettica politica non è rassicurante, il dibattito sulle banche è avvenuto in Comma Comunicazioni grazie agli interventi dell'opposizione. Nessuna strumentalizzazione. “E' avvilente – commenta - non è questo il ruolo che vogliamo svolgere. Qualsiasi Governo è il Governo di tutti.

Nel video l'intervista a Gian Carlo Venturini, Segretario PDCS



Monica Fabbri