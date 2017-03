Presidenziali francesi: primo dibattito TV, Macron il più convincente

Il candidato di "En Marche", Emmanuel Macron, è stato il più convincente nel primo dibattito televisivo di ieri sera tra i cinque principali sfidanti nelle presidenziali francesi. Secondo un sondaggio realizzato dall'istituto Elabe per BFM-TV, l'ex ministro trentanovenne ha convinto il 29% dei telespettatori intervistati, seguito, al 20%, dal leader della sinistra alternativa, Jean-Luc Mélenchon.

Per la candidata del Front National Marine Le Pen, e per quello Francois Fillon, dei Républicains, un terzo posto pari-merito, al 19%.