Tutti contro il governo? Celli replica: pronti a cogliere la sfida

Tutti contro il governo, è stata ribattezzato l'appuntamento che domani sera vedrà, insieme, opposizioni, sindacati e imprenditori. L'Esecutivo non si sottrae a un commento e i temi scelti dagli organizzatori sembrano guardare, in primis, al Segretario di Stato per le finanze. Abbiamo ereditato una situazione molto grave, puntualizza Simone Celli, che però vuole rassicurare i sammarinesi. Siamo pronti a raccogliere la sfida: nelle prossime settimane metteremo in campo le nostre proposte.

Nel video la dichiarazione di Simone Celli