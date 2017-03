Direzione Psd: occhi puntati su sviluppo, lavoro e sistema finanziario

Il Psd punta i riflettori, durante la direzione, sull'appuntamento di questa sera alle 21 organizzato a Domagnano assieme a Dc e Ps su sviluppo, lavoro e sistema finanziario. Una serata di confronto che in maniera inaspettata - dice il partito - è riuscita a catalizzare gli interessi di sindacati e associazioni datoriali a soli tre mesi dalle elezioni. Non era mai successo. Altro importante appuntamento si terrà venerdì sera alle 18 a Palazzo Graziani. Invitate tutte le forze politiche sammarinesi e i parlamentari italiani Arlotti e Pizzolante. Il 25 marzo si celebrano infatti non solo la festa dell'Arengo ma anche i 60 anni dei Trattati di Roma. I temi saranno democrazia, libertà e pace. Guardando al Congresso, venerdì sera si aprirà il tesseramento e saranno resi noti percorso e data.