Adesso.sm sulla serata pubblica voluta dall'opposizione: "Avanti con la road map, a dispetto di sterili strumentalizzazioni"

Pronta reazione della maggioranza





Non ci sta Adesso.sm ad essere bersaglio di critiche che ritiene senza un minimo di fondamento. “Ci accusano di immobilismo e al contempo di accelerazioni, ci vorrebbe invece più coerenza anche nella critica – dice Giuseppe Morganti. A far da contrappeso un lungo elenco di fronti aperti e percorsi avviati: dal nuovo corso nel settore bancario e finanziario alle Tlc che poggiano su un programma definito, fino alla partita del nuovo PRG, tutto ciò in neanche tre mesi di Governo. E poi c'è la legge sviluppo per cui – si è detto - sono state coinvolte le categorie economiche e sociali, ed è una delle poche volte che accade, prima che la proposta venga discussa in Consiglio. L'esortazione a scendere in piazza? “Attendiamo – afferma Roberto Giorgetti – di vedere Roberto Ciavatta e Gian Carlo Venturini a braccetto sul Pianello per protestare contro il Governo. Battute a parte, - aggiunge - noi non facciamo battaglie a priori contro qualcuno. Siamo aperti al confronto, senza chiusure preconcette”.

In realtà – fa notare Matteo Ciacci - se andiamo a vedere gli impegni messi nero su bianco nel programma di Governo per i primi sei mesi ci si accorge che non c'è discrepanza tra quel che è stato detto e quel che è stato fatto”. “Le nostre proposte – gli fa eco Tony Margiotta – le condividiamo, ecco perché le critiche legate al metodo e alla mancanza di cambiamento sono assolutamente inaccettabili”. “E suonano false – gli fa eco Mario Venturini – da chi è stato al Governo per 8 anni di seguito. Questa coalizione non ha mai detto che dopo tre mesi al Governo avrebbe risolto molti problemi. Si rivela quindi demagogico e populista – manda a dire - organizzare serate pubbliche dove gli argomenti principali risultino proprio questi. Noi andiamo avanti, coi nostri tempi”. Jader Tosi infine pone l'accento sul “cattivo gusto con cui – dice – le opposizioni hanno voluto mettere il cappello sulle associazioni di categoria. Una serata indegna – chiosa – per come è stata proposta”.

Nel video l'intervista a Roberto Giorgetti, Adesso.sm.



