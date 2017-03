Il Psd celebra l'Arengo con una serata a Palazzo Graziani, ospiti i parlamentari Arlotti e Pizzolante

Durante la conferenza stampa di presentazione dell'evento non sono mancate le critiche al Governo.

Due date, due avvenimenti che portarono a cambiamenti storici. Il Psd celebra l'Arengo con una serata dal doppio tema. Da una parte quel 25 marzo 1906 che segnò il ritorno della democrazia a San Marino dopo un periodo di oligarchia. Dall'altra, la firma dei trattati di Roma, il 25 marzo 1957, passo fondamentale per la costituzione della futura Unione Europea. Domani alle 18, a Palazzo Graziani, un evento al quale parteciperanno tutte le forze politiche sammarinesi e i parlamentari italiani Tiziano Arlotti (Pd) e Sergio Pizzolante (Area Popolare-Ncd).



Durante l'evento saranno annunciate le date del prossimo congresso del partito, impegnato in un rilancio. Nella conferenza stampa di presentazione della serata, Gerardo Giovagnoli non ha risparmiato frecciate all'attuale Governo, accusato di scarsa trasparenza. All'indomani dalla serata che ha riunito tutte le forze d'opposizione, il Psd torna a lamentare il fatto che le minoranze non siano state informate in merito al progetto di legge sullo sviluppo economico. Critiche anche sulla questione Cassa di Riparmio e sulla mancanza di un progetto – prosegue Giovagnoli – per gestire gli NPL, i crediti non performanti.



Mauro Torresi



Nel servizio, l'intervista a Gerardo Giovagnoli (Psd)