Roma: allerta, dopo Londra, per le celebrazioni dei 60 anni dei Trattati

Dopo l'attacco a Londra sale l'allerta anche per Roma, dove sabato si celebrano i 60 anni dei Trattati: stamani riunione straordinaria del Comitato d'analisi strategica antiterrorismo, con Minniti. Attesa anche la decisione italiana su pc e tablet in volo. Nell'ultima versione della dichiarazione che i 27 firmeranno nella Capitale entra intanto il concetto di "modellare la globalizzazione". L'Ue sia coraggiosa e non

ripieghi su sé stessa,dice Mattarella. Renzi contro Dijsselbloem per le sue parole sul Sud europeo: prima si dimette e meglio è.