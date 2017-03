Roma: il Segretario Zafferani incontra il ministro Poletti

Si è svolto ieri a Roma presso il Ministero del Lavoro l'incontro tra il Ministro del Lavoro Poletti ed il Segretario di Stato al Lavoro Zafferani.

Questo primo incontro ha consentito alle parti di riprendere la discussione sui temi rimasti in sospeso dalla precedente legislatura e di confrontarsi sui vari temi di interesse comune, compreso quello del trattamento dei lavoratori frontalieri occupati a San Marino.

Le parti hanno concordato di mantenere un dialogo costante sull'argomento e di affrontare il tema in tutti i suoi vari aspetti, tecnici e politici, nel reciproco interesse e creando le migliori opportunità per entrambi i Paesi.



Segreteria di Stato al Lavoro