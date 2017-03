"Dalle proteste alle proposte": PDCS avvia incontri con le parti sociali

PDCS ha incontra organizzazioni sindacali e datoriali per confrontarsi sui temi dello sviluppo, lavoro e occupazione, sistema bancario

Dalle critiche alle proposte, nel confronto con le parti sociali. Riparte da qui la DC, incontrando Anis e Unas e le tre sigle sindacali - prossimo appuntamento con Usot, USC e Osla - sulle emergenze del Paese. Dalla esperienza sul campo, da una visione globale sul Paese, valutare gli effetti di provvedimenti in campo economico, produttivo e turistico perché siano qualificanti e non improvvisati; e per proseguire un dialogo con la politica, maggioranza e opposizioni.

“Propositivi sui contenuti, a fronte di un governo che – dice – non dà risposte”, non risparmiando una controreplica alle critiche mosse sull'esistenza di un accordo tra PDCS e Rete.



Nel video, l'intervista al segretario del PDCS, Giancarlo Venturini