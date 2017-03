RF, una delegazione a Roma per i 60 anni dei trattati

Una delegazione di Repubblica Futura, composta da Mattia Ronchi e Massimiliano la Monaca, parteciperà oggi ad una conferenza organizzata dal Partito Democratico Europeo presso la Camera dei Deputati per i 60 anni dei trattati di Roma dal titolo “L’avvenire dell’Europa è in bilico - proposte per una rifondazione pro-Europa”. Prevista invece per domani la “Marcia per l’Europa” che vedrà marciare assieme a 8.000 persone provenienti da tutta Europa anche i due sammarinesi.