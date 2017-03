SSD: presentato convegno in occasione della Festa dell'Arengo

“Il suffragio universale tra rappresentanza e governabilità”: è il titolo dell'incontro che si terrà a Palazzo Graziani. Questa mattina la conferenza stampa di presentazione

Un'immagine di Palazzo Pubblico, sovrapposta alla lapide – recentemente restaurata – che celebra l'Arengo. E' l'idea di Daniela Tonelli, per simboleggiare graficamente l'incontro a Palazzo Graziani. “Una scelta precisa – ha sottolineato Marina Lazzarini – quella di rivolgersi ad artisti sammarinesi, per i manifesti delle nostre iniziative”. “Si tratta di una delle prime uscite di SSD dopo le elezioni – ha osservato Enrico Carattoni – vogliamo stimolare una riflessione su una tematica importante, in occasione di una data storica per la Sinistra sammarinese”. L'incontro – domani, alle 17.30 – sarà aperto dall'intervento di Martina Bollini, dottore di ricerca in studi storici, che ripercorrerà le vicende che portarono all'Arengo del 1906. Ospite principale il costituzionalista Carlo Fusaro, già Presidente del Collegio per la Costituzionalità delle Norme; la sua relazione sarà incentrata sul suffragio universale e il rapporto tra rappresentanza e governabilità: tema quanto mai attuale. E quello di domani sarà un appuntamento in un qualche modo propedeutico - rimarca Tony Margiotta -, ad uno più schiettamente politico, previsto per il 7 ed 8 aprile: l'Assemblea di Sinistra Socialista Democratica