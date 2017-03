25 marzo: sul Titano si celebra la Festa delle Milizie e l'Arengo

Il suono della marcia militare risuona tra le vie del centro storico ed apre l'Anniversario dell'Arengo e la Festa delle Milizie. 111 anni fa nasceva la moderna democrazia, il 25 marzo la Repubblica simbolicamente torna ad identificarsi con il valore delle sue espressioni: Reggenza, Governo e Corpi Militari. In Piazza sfilano divise d'alta uniforme, pennacchi bianchi e azzurri, testimonianza di tradizione e presidio delle Istituzioni a tutela della libertà. Dopo la cerimonia dell’Alza Bandiera, lo schieramento nell’Ara dei Volontari della Compagnia Uniformata delle Milizie, della Banda Militare e dei Picchetti degli altri Corpi. C'è il passaggio in rassegna da parte del Comando Superiore; le truppe schierate presentano le armi. Squilli di tromba annunciano la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento in onore dei volontari e dei caduti sammarinesi di tutte le guerre. La cerimonia prosegue nella Basilica del Santo per la celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Commilitoni defunti. Si torna in Piazza della Libertà dove prendono poi la parola il Generale Leonardo Lonfernini e il Segretario agli Esteri Nicola Renzi.

Grande emozione nel ricevere dai Capitani Reggenti medaglie di fedeltà e anzianità militare: due di fedeltà d'oro di prima classe (per ben 50 anni di servizio) e altre 31 dai 10 ai 25 anni di servizio.



VA