SSD: il diritto di voto universale tra rappresentanza e governabilità

SSD ha dedicato un convegno a questi temi, ricostruendo storicamente anche la riconvocazione dell' assemblea dei capifamiglia a San Marino.

"Suffragio universale tra rappresentanza e governabilità" SSD ha dedicato un convegno a questi temi a palazzo Graziani con il costituzionalista Carlo Fusaro, già Presidente del Collegio per la Costituzionalità delle Norme. Un'immagine di Palazzo Pubblico, sovrapposta alla lapide – recentemente restaurata – che celebra l'Arengo è l'idea di Daniela Tonelli, per simboleggiare graficamente l'incontro. Ha aperto la riflessione Martina Bollini, dottore di ricerca in studi storici, che ha ripercorso le vicende che portarono all'Arengo del 1906. Nel video le interviste a Carlo Fusaro, costituzionalista, Martina Bollini, storica.



