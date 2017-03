Tratatti di Roma: si celebrano i 60 anni, massima allerta

Si celebra oggi il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma. Dalle 10 in Campidoglio vertice tra i 27 leader europei - che ieri sera con il presidente del consiglio Paolo Gentiloni. A seguire la firma della Dichiarazione di Roma. Occhi puntati sui numerosi cortei e manifestazioni in programma in una Capitale

blindata. Sono scattate in nottata le imponenti misure di sicurezza, che prevedono 5.000 agenti, tra cui anche tiratori scelti, due aree interdette. Il corteo più numeroso, e considerato più a rischio, è quello dei movimenti della piattaforma Eurostop che partirà da porta San Paolo alle 14 e arriverà a Bocca della Verità.