L'opposizione dalla Reggenza per sollecitare una azione sul sistema bancario

Dc, Psd e Ps dalla Reggenza, per manifestare preoccupazioni e sollecitare una azione delle istituzioni sul sistema bancario. Un incontro preceduto da una nota in cui il pdcs ritiene una "delegittimazione grave delle Istituzioni vedere riportate sulla stampa informazioni che solo Banca Centrale dovrebbe conoscere e che dovrebbero essere oggetto di confronto riservato con gli organi gestionali dei singoli Istituti. Come si può pensare che questa modalità di affrontare le problematiche riguardanti il consolidamento del nostro sistema bancario non determini uno sconquasso irreversibile, non solo dello stesso sistema bancario, chiede la Dc, ma di tutta la struttura economica del nostro Paese? Proprio perché non vogliamo arrenderci a pensare che tutta questa azione sia preordinata e condivisa, rimarca la nota, la Democrazia Cristiana si aspetta una forte presa di posizione da parte del Governo a difesa e a tutela del sistema bancario. In caso contrario, il silenzio nei confronti di queste affermazioni non potrà che essere considerato una conferma di questo devastante progetto e la scelta di sostenere un’azione scellerata mirata a ledere la sovranità della nostra Repubblica.