Lonfernini: su Cassa insorgano i cittadini

Il primo commento, estremamente duro, arriva da Teodoro Lonfernini. Qualcuno sta cercando di svendere il Paese, scrive il consigliere della Dc. Qualcuno sta tentando una operazione "Alberoniana" spacciandola per democrazia rinnovata. Qualcuno con il "cavallo di Troia" sta aprendo le porte al conquistatore promuovendo le nostre debolezze anziché le nostre risorse. Ormai tutte queste coincidenze, come il Segretario Celli le ha chiamate, prosegue, sono diventate delle certezze. Come fanno i media italiani, chiede Lonfernini, ad avere informazioni che nemmeno le istituzioni sammarinesi (vedi le opposizioni) hanno a disposizione? La cittadinanza deve insorgere, conclude, se teniamo al nostro futuro perchè le beghe di pochissimi sono diventate nuovamente le beghe di tutti.



Sonia Tura