"Adesso.sm": "Via dalla dirigenza delle banche chi è implicato in procedimenti giudiziari"

La maggioranza boccia la proposta di Abs sugli Npl e attacca il Pdcs

La coalizione “Adesso.sm” interviene sulla crisi bancaria e finanziaria del Paese e in particolare su “Cassa di Risparmio” ribadisce che occorre una nuova dirigenza “dopo cinque anni consecutivi di bilanci in perdita”. Secondo la coalizione di maggioranza chi è implicato in procedimenti giudiziari non può avere ruoli di responsabilità negli istituti bancari.

In merito agli Npl, “Adesso.sm” ritiene che “è difficile credere che possano essere gestiti da chi li ha creati, come propone l'Abs”: piu' tutelante una gestione pubblica, senza profitti privati.

Le forze di Governo attaccano inoltre la Democrazia Cristiana definendola alla guida di “alcune forze politiche” che si oppongono al percorso di riforma e trasparenza del sistema bancario. “L'allarmismo, le fughe di notizie, i complotti farlocchi, le polemiche inutili – conclude la nota di “Adesso.sm” - non servono al Paese ma solo a chi persegue i propri interessi personali”.



l.s.