Verso la cerimonia di insediamento della Reggenza: gli appuntamenti istituzionali del 31 marzo

L'oratore ufficiale della cerimonia di insediamento della Reggenza - il Ministro degli Esteri maltese, George William Vella, in visita ufficiale sul Titano - parteciperà venerdì 31 marzo ad un seminario tematico sul ruolo dei Piccoli Stati d’Europa nel processo di integrazione nel mercato unico, organizzato dalla Direzione Europea del Dipartimento Affari Esteri. Al termine sarà ricevuto in udienza dai Capitani Reggenti, Marino Riccardi e Fabio Berardi. In visita ufficiale a San Marino, in occasione della cerimonia, anche il Ministro della Cultura della Repubblica Ceca, Danil Herman. L'insediamento per la prima volta di una Reggenza tutta al femminile porterà – fanno sapere dagli Esteri - una significativa affluenza di diplomatici accreditati, per cui si prevedono già specifiche misure organizzative e di sicurezza. Per la sera del 31 marzo, infine, l’Ambasciata della Slovacchia ha organizzato un concerto alle 21 al Teatro Titano. Sul palco, il violinista Dalibor Karvay accompagnato al pianoforte dal M° Daniel Buranovsky.