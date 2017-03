Il giorno della Brexit, la May richiama all'unità

Il cammino verso la Brexit è partito. L'ambasciatore britannico all'Ue, Tim Barrow, ha consegnato nelle mani del presidente del Consiglio Europeo, Donald Tusk, la lettera di notifica dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, firmata da Theresa May, che segna l'inizio dell'iter formale di divorzio del Regno Unito da Bruxelles. 'E' il momento di essere uniti' ha dichiarato la premier britannica Theresa May che, rispondendo al question Time alla camera dei comuni ha anche ribadito il no al referendum bis per l'indipendenza della Scozia.