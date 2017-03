Amministrative: in E-R si vota l'11 giugno per 20 sindaci

Fissata la data del voto dal ministero degli Interni. Cittadini alle urne l'11 giugno, con eventuale ballottaggio il 25 giugno. Solo in Emilia-Romagna sono 20 le amministrazioni chiamate al rinnovo di Sindaci e giunte. Si vota in due Comuni capoluogo di provincia: Parma e Piacenza. Alle urne anche altri quattro Comuni superiori ai 15mila abitanti, ovvero quelli in cui se nessuno dei candidati raggiunge il 50% al primo turno si ricorrerà al ballottaggio fra i due piu' votati. Fra questi anche il Comune di Riccione