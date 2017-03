Legge sviluppo, Morganti (SSD): “Elimineremo elementi di discriminazione”

Ospite ieri sera alla nostra trasmissione “Carte Scoperte” si è espresso così il capogruppo consiliare SSD Giuseppe Maria Morganti: “Il progetto di legge garantirà il rispetto dei diritti di tutti i lavoratori – ha detto - eliminando elementi di discriminazione, che non ci fanno onore”. Torna sull'iter del progetto il segretario Zafferani, con un nuovo richiamo all'equilibrio: “È una bozza, e le bozze servono per essere discusse. Ci stiamo incontrando, revisioni già si sono ipotizzate e altre ce ne saranno”. L'appello, dunque, alla capacità di “commentare leggi definitive, più che prodursi – dice - in dichiarazioni su una bozza non ancora approdata in Aula”. Dal metodo, ai contenuti e all'impianto della legge, con un punto fermo per Zafferani: “Resta la priorità di dare tutela e favorire l'occupazione dei lavoratori interni”.



Nel video, le dichiarazioni del capogruppo SSD, Giuseppe Maria Morganti