Accordo con l'Ue: sul Titano il confronto sul mercato unico

Al Kursaal l'incontro tra istituzioni dell'Ue e sammarinesi per ragionare sugli scenari futuri del mercato unico.

Sono passati 60 anni da uno dei momenti centrali per la futura Unione Europea: la firma dei trattati di Roma del 1957. San Marino non fa parte della comunità di Stati, pur condividendo con loro storia, valori e area geografica. Il lavoro all'associazione tra Titano e Unione è ancora in corso, come in corso sono i confronti e gli approfondimenti per capire quali saranno i cambiamenti e le opportunità di un accordo del genere. Al Kursaal l'incontro tra istituzioni comunitarie e sammarinesi per esaminare l'integrazione di un Paese terzo come il Titano nel mercato unico.



Il seminario rientra nella visita ufficiale del Ministro degli Affari Esteri di Malta, George Vella, che domani sarà l'oratore ufficiale nella cerimonia di insediamento dei Capitani Reggenti. Ad aprire i lavori il videomessaggio di Federica Mogherini, alto rappresentante dell'Unione per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza.



Mauro Torresi



Nel servizio, le interviste a Nicola Renzi (segretario di Stato agli Affari Esteri) e a Claude Maerten (capo della divisione del Servizio Europeo di Azione Esterna dell'Ue)