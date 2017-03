Pedini Amati a Saviano: "Salga sul Titano per rendersi conto dei passi fatti"

Stima a Saviano, ma le dichiarazioni dello scrittore – che sarà a Rimini martedì prossimo per la presentazione del suo libro – non piacciono al Presidente della Commissione per il Fenomeno delle Infiltrazioni della Criminalità Organizzata, Federico Pedini Amati. Richiama le “azioni intraprese dal Titano verso la trasparenza, le misure di contrasto alle infiltrazioni, adeguando le norme antiriciclaggio, nell'azione degli organismi creati ad hoc per il monitoraggio e la repressione: la stessa Commissione Consiliare, il Cloe, l'AIF, l'Ucvae, ad affiancare il lavoro del Tribunale e delle forze dell'ordine”. Coglie poi l'occasione della presenza di Saviano, tra pochi giorni, a Rimini per rivolgergli un invito: “Salga sul Titano, per rendersi conto direttamente dei passi che abbiamo compiuto”.