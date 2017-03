"San Marino buco nero", interviene il Segretario Zanotti: "Saviano sbaglia"

Per il giornalista simbolo della lotta alla malavita, Roberto Saviano, San Marino è “il buco nero dell'Italia”. Pronto l'intervento del Segretario agli Interni Guerrino Zanotti che si dice incredulo e indignato: “Non posso che prendere le distanze da dichiarazioni che appaiono del tutto sommarie”, commenta in un comunicato stampa. Per Zanotti, Saviano è ancora condizionato da vecchi stereotipi che non ci appartengono in alcun modo, ricordando l'impegno dimostrato in tutti i modi dalla Repubblica, nella lotta alla criminalità. “Rassicuro Saviano – conclude il Segretario di Stato - confermando a lui e a tutti che la guardia è alta e da tempo è ancora più alta l'attenzione alla lotta alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali”.