1° aprile 2017: la prima coppia femminile sale alla Massima Magistratura



Il 16 marzo l'annuncio ufficiale da Palazzo Pubblico del Segretario agli Interni Guerrino Zanotti: la prima 'Reggenza' tutta al femminile nella storia della Repubblica sarà formata da Mimma Zavoli e Vanessa D'Ambrosio.



Mimma Zavoli, consigliere del Movimento Civico 10, entra per la prima volta in Consiglio Grande e Generale con le elezioni del 2012. Nata a Santarcangelo di Romagna, 54 anni, è figlia di contadini sammarinesi emigrati. Da Chiesanuova si trasferisce in Città. Sposata da quasi 31 anni, è madre di 2 figli.



Vanessa D'Ambrosio, consigliere SSD, ha 28 anni, è alla sua prima legislatura. Si forma come membro di Giunta a Serravalle dal 2014 al dicembre 2016. Dal 2015 è coordinatore di Sinistra Unita. Dopo Lea Pedini è la seconda donna Reggente più giovane della storia della Repubblica.



SEGUI LA DIRETTA