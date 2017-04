L'orazione ufficiale del Ministro Maltese George Vella: "Malta e San Marino, Piccoli Stati esempi di successo"

San Marino, modello di democrazia e repubblica indipendente fin dal 301 dopo cristo; Malta, isola crocevia del mediterraneo che ha subito secoli di dominazioni straniere. Due piccoli stati che oggi – ha detto il Ministro degli Esteri maltese George Vella – sono accomunati dalle relazioni con l'Unione Europea: Malta paese membro dal 2004, San Marino verso un accordo di associazione.

Vella ha ricordato come Malta sia il paese europeo con il più basso tasso di disoccupazione – 4,4% - e un tasso di crescita che nel 2016 si è attestato al 5%. L'economia dell'isola, dunque, sta vivendo una fase positiva e in questo semestre di Presidenza dell'Unione Europea, giunto al giro di boa, Malta desidera lasciare il segno nelle misure di contrasto al terrorismo ma anche per il rafforzamento dell'unità europea – nonostante la Brexit – e per far fronte alla crisi migratoria dal nord Africa. In relazione all'accordo di associazione che San Marino sta negoziando con Bruxelles il Ministro maltese Vella ha assicurato il massimo sostegno: “Detenendo la Presidenza, è nostra intenzione – ha dichiarato George Vella - assicurare che le relazioni tra San Marino e Ue continuino a consolidarsi. Prendiamo atto della volontà di San Marino di raggiungere una maggiore integrazione con l'Unione e siamo pronti a condividere la nostra esperienza sulle strutture dell'Ue e il loro funzionamento, anche attraverso scambi bilaterali”