Relazioni internazionali: a Palazzo Begni incontro bilaterale San Marino-Malta

Nel pomeriggio, a Palazzo Begni, si è tenuto un incontro bilaterale tra la delegazione maltese – guidata dal Ministro agli Esteri Vella – e una nutrita rappresentanza del Governo sammarinese, presieduta dal segretario di Stato Renzi. Centrale, anche in questa occasione, il sostegno convinto offerto da Malta a San Marino nel percorso di integrazione europea. I due responsabili della politica estera hanno convenuto di elevare ulteriormente il quadro negoziale a livello politico, affinché vengano ancor meglio recepiti - dagli Stati membri – impegni ed aspettative del Titano. Ulteriori contatti – ha sottolineato il Segretario di Stato Podeschi – si terranno in occasione dei Giochi dei Piccoli Stati. In ambito sanitario – invece – il segretario di Stato Santi ha rimarcato il valore del memorandum bilaterale perfezionato lo scorso anno, auspicandone un'effettiva implementazione. Discusse anche future collaborazioni in ambito commerciale e turistico-culturale.



Nel video l'intervista al ministro degli Esteri maltese, George Vella