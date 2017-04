Barbara Bregato è giunta a fine mandato: plauso al suo operato dalla Reggenza

Dai Reggenti Zavoli e D'Ambrosio è arrivato il plauso all'operato dell'Ambasciatore d'Italia Barbara Bregato, giunta a fine mandato. La Bregato proprio ieri, durante la lunga diretta, ha parlato di San Marino che - dice - le ha dato tanto dal punto di vista umano.

Barbara Bregato chiuderà il suo mandato a Giugno. Prenderà il suo posto all'ambasciata d'Italia a San Marino, Guido Cerboni. Da febbraio tanti gli attestati di stima per il lavoro svolto. Sono stati quattro anni intensi, per il rilancio delle relazioni bilaterali, culminate nella visita in Repubblica del Presidente Napolitano. Un sentito ringraziamento è arrivato anche ieri dai Capitani Reggenti eletti. La Bregato lascia con nostalgia. E ieri, durante la cerimonia di investitura, ha parlato del futuro. Perché tanto è stato fatto, ma tanto resta ancora da fare.