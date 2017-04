136esima assemblea dell'Unione Interparlamentare: in Bangladesh Mirko Tomassoni e Denise Bronzetti

Ridurre le diseguaglianze: garantire dignità e benessere a tutti. Eliminare differenze tra le popolazioni e al loro interno: un obiettivo non rinviabile e conquista per una civiltà giusta ed inclusiva. Parla il Presidente della delegazione sammarinese all'Assemblea interparlamentare Mirko Tomassoni, evidenziando nuove emergenze: il rischio di catastrofi ambientali, il dramma dei rifugiati in un mondo sempre più interdipendente che assume un volto inquietante di un conflitto di civiltà. Esorta i paesi a investimenti economici, cooperazione, condizioni finanziarie favorevoli alla crescita delle economie nazionali, con l'impegno ad assistere gli stati nello sviluppo di politiche per la sostenibilità ambientale e le fasce deboli, per una nuova cultura della solidarietà.

Il consigliere Denise Bronzetti partecipa ai progetti Unicef, nella visita a un centro di sviluppo della prima infanzia e un club di attività extrascolastiche per adolescenti, toccando con mano le modalità di aiuto ai bambini a sviluppare le proprie capacità con progetti che, nel contempo, sostengono anche le famiglie. Incontri bilaterali a latere, come con le delegazioni di Andorra e Malta, con cui San Marino condivide il percorso di associazione con l'UE.