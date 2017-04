Commissione finanze: audizione segreta dei vertici Bcsm

Alle 14.30 si riunisce la Commissione Finanze con l'audizione a porte chiuse dei vertici di Banca Centrale. L'incontro è convocato fino alle 20. Ad aprire i lavori, dopo il comma comunicazioni e l'introduzione del Segertario alle Finanze, dovrebbe essere proprio la governance di Bcsm. A seguire le domande dell'opposizione e maggioranza. Ieri i membri di Commissione di Dc, Psd e Ps hanno anticipato in una conferenza stampa le domande che intendono rivolgere a Grais e Savorelli. Riguardano soprattutto Cassa di Risparmio. A quattro giorni dall'assemblea del Cda, i partiti di opposizione vogliono sapere se Bcsm ha avuto incontri con la fondazione e come lo Stato intende procedere per la revisione dello Statuto. Chiederanno anche dello stato di avanzamento della centrale rischi e ragguagli sulle spese che Bcsm ha a bilancio sulla comunicazione. Dc, Psd e Ps hanno anche annunciato che se non dovessero ricevere risposte ricorreranno agli strumenti istituzionali più idonei.