Commissione giustizia: all'iter consiliare articolo che riformula le norme in materia di contrasto al ricicliaggio

La Commissione Consiliare per gli Affari di Giustizia ha proseguito il confronto sui provvedimenti da adottare in esito alla sentenza del Collegio Garante n. 1 dell’8 marzo 2017 che ha dichiarato l’incostituzionalità dell’’art. 199 ter del Codice Penale. L'organismo, ribadendo la necessità di confermare la volontà di conformarsi agli standard internazionali in materia di contrasto al riciclaggio e al terrorismo - così come da indirizzo dell'Odg del Consiglio Grande e Generale - ha convenuto sulla proposta elaborata dalla Segretaria di Stato per la Giustizia per l’adozione di un progetto di legge che introduca l’art.199 ter del Codice Penale in un testo riformulato, che recepisce le norme e le raccomandazioni contenute nelle convenzioni internazionali in materia, e per l’avvio del conseguente iter consiliare