Conclusi i lavori dell'assemblea interparlamentare a Dhaka

Si è conclusa a Dhaka la 136^ Assemblea dell’Unione Interparlamentare alla quale partecipano i Consiglieri Mirco Tomassoni e Denise Bronzetti. Approvato il documento scaturito dal dibattito sulle diseguaglianze che invita i Paesi membri a migliorare la cooperazione internazionale, favorire politiche economiche e sociali in favore delle fasce più deboli e rendere i Parlamenti più rappresentativi. La Commissione per la Democrazia e i Diritti Umani ha affrontato il tema della salute e del benessere degli adolescenti. Le informazioni fornite sono allarmanti: matrimoni prima del compimento dei 15 anni, violenza domestica, abbandono dei percorsi scolastici.

In mattinata un minuto di silenzio per le vittime dell’attentato a San Pietroburgo e dei vili attacchi in Siria; il Presidente dell’UIP è intervenuto per esprimere la ferma condanna dell’organizzazione e dell’intera comunità internazionale agli attacchi terroristici e all’uso delle armi chimiche.



