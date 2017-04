Domenica la delibera su Cassa. Lunedì l'assemblea dei soci

Nessun ordine del giorno al termine dell'audizione dei vertici di Banca Centrale su Cassa di Risparmio.

Questa volta, la seduta segreta, è terminata senza che dalle opposizioni o dalla maggioranza arrivasse un documento di indirizzo, riassuntivo del dibattito. Le posizioni, d'altronde, erano già state ribadite durante il comma comunicazioni. Tutta la minoranza ha ripetuto di essere preoccupata per la fuga di notizie sui giornali italiani e ha attaccato maggioranza e Governo per il mancato confronto. Intanto il Congresso di Stato ha anticipato a domenica la consueta riunione di inizio settimana. L'Esecutivo emetterà, a 24 ore dall'Assemblea dei soci di Cassa di Risparmio convocata per le 9 e 30 di lunedì, la delibera con cui da mandato al Segretario di Stato per le finanze e ai Sindaci di governo, di procedere al rinnovo della governance dell'istituto di credito e alla modifica della quota capitale dell'Eccellentissima Camera in Carisp, perchè sia effettivamente corrispondente agli apporti di capitale conferiti negli anni.



Sonia Tura