Psd: Capicchioni e Riccardi contro Belluzzi

Giancarlo Capicchioni e Dalibor Riccardi prendono le distanze dalle dichiarazioni rilasciate da Iro Belluzzi, durante la conferenza stampa congiunta con Ps e Dc. La direzione del Psd, puntualizzano in una nota, non ha mai preso una posizione pubblica corrispondente con tali dichiarazioni. Per Capicchioni e Riccardi è invece opportuno posizionarsi in maniera neutrale, perchè il continuo delegittimare il lavoro di Banca Centrale non porta alcun beneficio al Paese. Sul sistema bancario e su altri settori strategici per lo sviluppo, aggiungono, ci si deve confrontare con onestà e competenza per elaborare il documento politico e programmatico da portare al Congresso. Un percorso, quello verso il Congresso, che deve riconoscere una volontà di forte rinnovamento del Psd nei ruoli dirigenziali dando anche, concludono, un segnale di forte discontinuità rispetto ad alcuni metodi di fare politica.



Sonia Tura