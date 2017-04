Focus di Rete ed Mdsi sulle banche:"Benefici per pochi, NPL per tutti”

Ieri la serata pubblica all'ex International di Borgo Maggiore

“Dubbi, strani collegamenti, prese di posizione, “casualità” che non convincono Democrazia in Movimento e “che fanno pensare l’indirizzo del Governo non sia quello di creare un sistema virtuoso “ma di sostituire – affermano - un potere con un altro potere, e di accaparrarsi la gestione dei crediti deteriorati”. Emanuele Santi (Mdsi) ripercorre la cronologia degli eventi degli ultimi mesi: dall'audizione dei vertici Bcsm sull'AQR, allo shock liquidità annunciato dal Segretario Celli, fino all'accelerazione sul cda Carisp e la fuga di notizie e dati sensibili apparsi sulla stampa italiana. “Per noi – rimarca Santi – c'è un chiaro disegno per destabilizzare il sistema”. Tra gli elementi centrali citati da Elena Tonnini (Rete), spicca il collegamento tra San Marino e Lussemburgo, e i legami societari con le banche del Titano come Bac e Cis; e poi “i rapporti tra Grais e il Granducato – ricorda la Tonnini – un mondo che il Presidente BCSM conosce molto bene per il suo passato di amministratore della società Lupercale avente la stessa sede lussemburghese di due società di Grandoni”. Ma non è tutto, “il collegamento tra società del Lussemburgo e San Marino riguarda anche gli outlet, a cominciare dal One Gallery, iniziativa imprenditoriale naufragata, come sappiamo, lasciando senza lavoro oltre 60 dipendenti; ma anche i Borletti – spiega - con diverse società anonime in Lussemburgo, tra cui la Borletti Group Sam proprietaria al 100% della sammarinese The Market Prop.co”. Elementi già sottoposti alla maggioranza, che però avrebbe liquidato il tutto confermando fiducia al Governo. In realtà – sottolinea infine Elena Tonnini – qui non è una questione di fiducia ma è dovere di tutti i consiglieri porsi delle domande e ottenere delle risposte”. “Il modello off-shore su cui si è sempre basata l'economia sammarinese è fallito – fa inoltre notare Alessandro Rossi (Mdsi) – ora tutto fa pensare che l'intento sia di creare una nuova forma di off-shore 2.0, pericolosa a prescindere e ancor di più senza che il Paese abbia gli adeguati anticorpi”. A tal proposito si focalizza sulla Centrale Rischi, Andrea Giani (Rete), “ancora non attiva – dice - nonostante le ripetute sollecitazioni in Consiglio”. Tarcisio Corbelli infine punta sulla necessità di differenziazione tra banche pubbliche, a basso rischio, e banche d'affari: “un passo auspicabile per il futuro”.



sp