Assemblea SSD: i commenti delle Forze politiche

All'Assemblea programmatica di SSD gli interventi di saluto delle forze politiche e sociali. Assenti Ps, Rete e Mdsi. Il capogruppo Morganti invita l'opposizione a raggiungere un punto di incontro. Dalla Dc le perplessità per il mancato confronto; il Psd assicura che vigilerà e solleciterà il Governo su riforme e sviluppo; Civico 10 invita SSD a completare il percorso per una sinistra forte, moderna e europea; Repubblica Futura mette in guardia dagli errori del passato ricordando i problemi che nascono dai rapporti fra maggioranza e Governo.



Nel servizio le interviste a: Alessandro Cardelli Capogruppo Pdcs; Dalibor Riccardi consigliere Psd; Luca Boschi coordinatore Civico 10; Mario Venturini Presidente Repubblica Futura.