FMI: la DC ricorda i dati positivi contenuti nel rapporto

La DC – in occasione del 69esimo anniversario della Fondazione - interviene sull'ultimo rapporto del Fondo Monetario, ricordando che l'organismo di Washington ha confermato che l'economia di San Marino sta lentamente recuperando, che la crescita è tornata nel 2015 ed è accelerata nel 2016, e che la disoccupazione è diminuita all'8,5%. “Tutto ciò - afferma il Partito in una nota - smentisce il leitmotiv usato in campagna elettorale dalle altre forze politiche, secondo cui se il Paese va male è tutta colpa della DC”. “Vedremo se questo Esecutivo saprà fare meglio, anche se a giudicare dai primi mesi sembra trionfare l'inesperienza e l'improvvisazione”. “Dopo gli ultimi 8 anni passati al Governo, questo – continua il comunicato – è il primo anniversario che sarà festeggiato dal ruolo di opposizione, che ci vedrà sempre propositivi per favorire la crescita di San Marino”