Marco Di Maio (Pd) sulla Reggenza rosa: uno dei segnali più belli, esempio per l'Italia

L'Onorevole Marco Di Maio, del Partito Democratico parla di una sinistra che deve rispondere al populismo ritrovando il coraggio e l'umiltà di mettersi in ascolto della gente, per incanalare il bisogno in proposta di governo. Plaude poi alla Reggenza rosa, “uno dei segnali più belli che questa maggioranza potesse dare, non solo per i sammarinesi – afferma - ma anche per l'Italia e per il nostro continente che hanno in questo caso qualcosa da imparare dalla scelta fatta da San Marino”.



Nell'intervista Marco Di Maio, gruppo parlamentare Partito Democratico