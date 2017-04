Report FMI: il PS punta il dito contro Governo e Banca Centrale

Il Partito Socialista commenta il report del Fondo Monetario, su San Marino, recentemente pubblicato, e non lesina critiche al Governo e Banca Centrale. L'FMI – si legge in una nota – “rileva l'esigenza di rafforzare la vigilanza di BCSM anche attraverso l'attivazione della Centrale rischi”. Ma i continui licenziamenti di esponenti sammarinesi – sottolinea il Partito – possono minare la credibilità dell'Istituto. Dito puntato, poi, contro il Presidente Grais, accusato di aver fatto dichiarazioni – proprio in merito alla Centrale rischi - in contrasto con quelle di Banca d'Italia e del Fondo Monetario. L'FMI – rimarca poi il PS – richiama l'esigenza di attuare una serie di riforme per agevolare il problema degli NPL, ma il Governo non ha ancora sviluppato un progetto condiviso, e Grais ha sostenuto pubblicamente “esattamente l'opposto”