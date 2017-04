Carisp: Rete ed MDSI annunciano volontà di astenersi da nomine CdA

Con un comunicato congiunto, Rete ed MDSI, comunicano – per quanto di competenza della coalizione – l'intenzione di astenersi dalla nomina del membro di opposizione del CdA di Cassa. Tra le ragioni – si legge in una nota - “lo scarsissimo preavviso con il quale il Governo ci ha aggiornato sulle proprie deliberazioni e sul cambiamento delle condizioni. Non possiamo non rilevare l'anomalia di una forzatura che non ha altra spiegazione se non quella di ostacolare la presentazione e l'approvazione del bilancio aziendale”.