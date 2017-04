Congresso di Stato: seduta anticipata dedicata interamente alla vicenda Carisp

Domani l'assemblea degli azionisti di Cassa di Risparmio, che prevede la nomina del nuovo CdA e l'adozione della proposta di modifica degli articoli 23 e 24 dello Statuto

Interamente dedicata alla vicenda Carisp, la seduta odierna. “Il Congresso – ha detto il Segretario di Stato alle Finanze Simone Celli – ha assunto le deliberazioni opportune affinché il Consiglio di Amministrazione di Cassa di Risparmio sia validamente costituito al termine dell'assemblea di domani, nel rispetto degli accordi vigenti con la Fondazione e delle norme statutarie”. Ipotizzabile – dunque – che l'Esecutivo intenda agire in autonomia. Proprio ieri, Dc, Psd e Ps avevano ottenuto un incontro con la Reggenza per sollevare obiezioni su come il Governo stia gestendo la partita. In particolare le opposizioni avevano sottolineato di aver ricevuto solo venerdì, per posta elettronica, i requisiti professionali per i membri del CdA di Carisp, trovandosi nell'impossibilità di indicare il nominativo che dovrebbe rappresentare tutta la minoranza, entro la giornata di sabato. “L'intendimento del Governo, al netto di questo passaggio – afferma Celli – è tenere aperto il confronto con tutte le componenti politiche. Nelle prossime settimane ci saranno ulteriori passaggi decisionali su Carisp, a partire dal rinnovamento degli organi di controllo. L'auspicio – conclude il Segretario alle Finanze - è che si trovino quelle condivisioni che oggi non è stato possibile trovare”