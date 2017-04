Cda Cassa: ecco le nomine. Presidente Nicola Romito

Il nuovo consiglio d'amministrazione di Cassa di Risparmio scende a 7 componenti. L'opposizione non ha indicato il proprio rappresentante e la maggioranza ha completato l'organico. Due i nomi indicati dalla Fondazione Carisp-Sums: sono Filippo Francini, sammarinese, già direttore amministrativo dell'Iss, che diventerà vice presidente e Angelo Lazzari Ceo Arc Asset Management. Tutti italiani i 5 nominati dall'Eccellentissima Camera. Sono Nicola Romito, che assumerà la qualifica di Presidente e Legale rappresentante e i consiglieri Luigi Borri Goldenshar Investment Company, l'avvocato Giuliana Michela Cartanese, Massimo Cotella Strategic Advisory, Andrea Rosa, residente in Repubblica, direttore amministrazione e vendite della società Passepartout. Il nuovo Consiglio di Amministrazione entrerà effettivamente in carica dopo che saranno state espletate le formalità di rito. Il neo presidente di Cassa, Nicola Romito, vanta una esperienza pluriennale nell’asset management all’interno del Gruppo MPS, terzo Gruppo bancario Italiano, fino a ricoprire la carica di vicedirettore generale della Banca, attuale presidente della boutique di advisoring Power Capital





Sonia Tura



