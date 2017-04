Rete su Carisp: "Condividiamo le preoccupazioni ma non sposiamo attività congiunte con la Dc"

Il movimento spiega l'assenza all'incontro di venerdì scorso con la Reggenza, richiesto da Dc, Psd e Ps

In merito all'incontro di venerdì richiesto alla Reggenza da Dc, Psd e Ps per esprimere perplessità sulla gestione della partita Carisp da parte del Governo, Rete intende precisare di non aver dato alcun placet all'iniziativa ma di esserne stata semplicemente informata. Il movimento ribadisce che non intende in nessun modo svolgere attività congiunte con la DC, soprattutto su una questione delicata come Cassa di Risparmio. "Abbiamo detto - concludono - che condividiamo molte delle preoccupazioni che ci hanno sottoposto, ma che non devono ricercare condivisioni da parte nostra. Questo non significa che rimaniamo ciechi di fronte alla gestione folle del governo vigente".



