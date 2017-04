Carisp: su modifiche statuto si attende nulla osta da Bcsm

Cassa di Risparmio dunque ha il suo nuovo Cda composto da 7 membri in carica per tre anni. Non è escluso che in futuro possano ridursi a 5 dato che l'obiettivo della maggioranza è di procedere verso una maggiore semplificazione. Le modifiche a due articoli dello statuto sono state proposte e approvate dall'Assemblea ma non sono ancora operative. Prima, infatti, dovranno essere sottoposte al vaglio di Banca Centrale. Solo dopo il nulla osta di Bcsm l'assemblea potrà agire con i nuovi criteri che mettono al riparo da conflitti di interesse e incompatibilità e garantiscono onorabilità. Se infatti prima serviva una condanna per osteggiare certe cariche, ora è sufficiente l'apertura di un procedimento su particolari reati finanziari.



Nel frattempo la contrarietà sulle nomine sbarca sui social e non arriva solo dall'opposizione. Marino Albani presidente della Sums, rileva infatti che con il suo piccolo 7,21% di Carisp ha costretto il Governo, forte del suo 92,79%, a oltre 5 ore di assemblea sulle nomine del nuovo CdA, verbalizzando una serie di eccezioni, note a verbale e voti contrari, portando argomenti – scrive - forti ed ineccepibili, il più importante dei quali è che la sostituzione del CdA in carica è contrario ai principi di sana e prudente amministrazione della banca, in quanto solleva gli amministratori prima della presentazione del bilancio e del contraddittorio con BCSM sull'AQR. “Li solleva ma non li esenta – precisa Giuseppe Morganti - dato che la gestione dell'attività del 2016 è già conclusa e verrà valutata con oggettività dal nuovo cda composto – ricorda il capogruppo di Ssd - da professionisti abituati a ragionare salendo su un treno in corsa. Non vogliamo aprire processi – chiarisce Morganti - ma dare nuova impostazione al futuro”.



Monica Fabbri