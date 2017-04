Il Congresso tira le somme su Carisp

Congresso di Stato di nuovo al lavoro, dopo la seduta di domenica, anche per tirare le somme all'indomani della riunione fiume dell'assemblea dei soci di Cassa di Risparmio. Dopo le nomine del nuovo consiglio d'amministrazione, il governo infatti ha sottolineato che il negoziato con la Fondazione San Marino Carisp per la revisione degli assetti partecipativi proseguirà, per vedere riconosciuta al più presto allo Stato la quota azionaria corrispondente agli ingenti apporti di capitale compiuti negli ultimi anni. Con la nomina del nuovo Cda si avvia una fase di riorganizzazione della banca che dovrà portare all’adozione di tutti gli interventi necessari al rilancio e al rafforzamento dell'azienda e del suo ruolo nel tessuto economico e sociale del Paese, rimarca il governo che ha già chiesto ai neo eletti di predisporre entro 90 giorni un piano industriale di sviluppo, da implementare nei successi 30 giorni. Il piano deve prevedere un progetto di internazionalizzazione e di posizionamento strategico, nonchè di gestione degli Npl. Intanto l'Esecutivo si prepara anche alla prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, fissata per giovedì. Il Segretario alle finanze ha chiesto che il confronto sul futuro di Cassa di Risparmio possa andare avanti, e che a partire dai prossimi passaggi decisionali possa concretizzarsi una partecipazione attiva anche delle forze di opposizione. Tutto però lascia pensare che la minoranza, dopo la mancata designazione di un proprio rappresentante nel Cda della banca, affilerà le armi in vista della prossima convocazione consiliare.