Rete replica a RF: "AP stampella della DC dal 2008 al 2016"

Rete non ci sta ad essere accostata alla DC e risponde a Repubblica Futura: "Il maldestro tentativo di accostare il nostro movimento alla Dc ha un solo obiettivo - spiega- quello di far perdere credibilità agli unici in grado di fare opposizione. Poco conta che AP sia stata la stampella della Dc dal 2008 al 2016 o che da anni stia occupando ogni posto dirigenziale nel paese - prosegue Rete - lei è pulita, gli altri sono cattivi. Rete – conclude il movimento - non ha mai governato né fatto coalizioni con la Dc, né ne farà, mentre siamo certi che a breve AP tornerà sui suoi passi, pur di sopravvivere".